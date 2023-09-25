Володин поблагодарил коллег из Монголии за сохранение исторической памяти

По словам спикера Госдумы, страны, которые помнят свою историю, "обязательно будут иметь большое будущее"

УЛАН-БАТОР, 25 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил председателя Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатара и парламентариев Монголии за сохранение исторической памяти. Об этом Володин заявил в ходе первого заседания комиссии по сотрудничеству парламентов РФ и Монголии.

"В следующем году будет отмечаться 85-я годовщина победы в сражении на реке Халкин-Гол. И в этой связи хочется высказать слова благодарности нашим коллегам из Монголии, уважаемый председатель, вам, депутатам Великого Хурала за то, как вы бережно сохраняете память о павших бойцах, командующем. Спасибо вам за это", - отметил Володин.

По его словам, страны, которые помнят свою историю и бережно ее хранят, "обязательно будут иметь большое будущее". "А тот, кто забывает историю, перечеркивает ее, вряд ли может рассчитывать на будущее", - добавил Володин.

Первое заседание созданной в июне комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Великого государственного хурала Монголии прошло в Улан-Баторе в понедельник. Парламентарии двух стран обсуждали вопросы законодательного обеспечения экономического, финансового, межбанковского взаимодействия России и Монголии, а также сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и туризма.

Делегация Госдумы во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Монголию в субботу. В ходе визита Володин встретился с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром, а также с премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.