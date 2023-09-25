Владимира Павлова переизбрали спикером Народного хурала Бурятии

За него проголосовали 55 из 64 депутатов, присутствовавших на сессии республиканского заксобрания

УЛАН-УДЭ, 25 сентября. /ТАСС/. Единоросс Владимир Павлов избран председателем Народного хурала Бурятии седьмого созыва. За Павлова, возглавлявшего республиканский парламент прошлого (шестого) созыва, на тайном голосовании проголосовали 55 из 64 присутствующих на первой сессии республиканского заксобрания седьмого созыва, передает корр. ТАСС.

Оппонент Павлова - представитель КПРФ Виктор Малышенко - набрал 8 голосов.

10 сентября прошли выборы депутатов Народного хурала Бурятии. Явка составила 36,3%. В региональном парламенте зарегистрировано четыре фракции: "Единая Россия" - 51 депутат, КПРФ - 7 депутатов, ЛДПР - 2 депутата, "Новые люди" - 5 депутатов.

67-летний Павлов родом из Бичурского района Бурятии, был депутатом Народного хурала второго, третьего, четвертого, пятого и шестого созывов. В 2002 и 2007 годах избирался председателем комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку, в 2018 году - председателем Народного Хурала Бурятии.