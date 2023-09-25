Володин предложил учесть работу Монголии с ЕАЭС и ШОС для наращивания товарооборота с РФ

Спикер Госдумы уточнил, что следует изучать в рамках парламентского измерения все дополнительные точки роста

УЛАН-БАТОР, 25 сентября. /ТАСС/. Возможности, которые дает расширенное сотрудничество Монголии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), было бы правильно использовать для наращивания объема торгового оборота с РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе первого заседания комиссии по сотрудничеству парламентов РФ и Монголии.

"Правильно будет использовать возможности, которые может дать расширенное сотрудничество Монголии в ЕАЭС и ШОС. Предлагаю изучать в рамках парламентского измерения все дополнительные точки роста, возможности для наращивания объема торгового оборота", - подчеркнул Володин.

Он отметил, что приоритетным направлением работы комиссии должно стать развитие экономических связей. "В прошлом 2022 году товарооборот вырос почти на 42% и достиг рекордных $2,6 млрд. Нам необходимо этот уровень удержать и нарастить", - добавил Володин. Он обратился к парламентариям России и Монголии с просьбой сделать все необходимое, чтобы "положительная динамика была обеспечена в будущем".

"Мы с вами видим, что все больше стран заявляют о своем суверенитете, все больше стран хотят сами планировать свое будущее. Оно, как вы знаете, есть только у тех, кто имеет возможности самим формировать свою повестку, самим принимать решения. Недавний саммит БРИКС в ЮАР в очередной раз наглядно это продемонстрировал", - подчеркнул Володин.

Он добавил, что эта международная организация получает сегодня большую поддержку. "Все больше стран хотели бы быть среди ее членов, поэтому нам очень важно развивать такого рода международные форматы, где есть место парламентскому измерению", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что Монголия - близкий сосед и один из ключевых партнеров России в Азии. "Нас связывает многолетняя история дружбы и взаимной поддержки. <…> Мы всегда развивали отношения на принципах взаимного уважения, равноправия, невмешательства в дела суверенного государства", - добавил Володин. По его словам, в вопросе взаимодействия и отношений, России и Монголии следует руководствоваться этими же принципами. "Россия и Монголия вместе выступают за право государств и народов на свободное развитие, формирование справедливого мироустройства, подчеркну, многополярного. Страны Запада стремятся помешать изменениям в мире, которые противоречат их эгоистическим подходам и интересам, но процесс не остановить", - подчеркнул Володин.

О визите в Монголию

Первое заседание созданной в июне комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Великого государственного хурала (парламента) Монголии прошло в Улан-Баторе в понедельник. Парламентарии двух стран обсудили вопросы законодательного обеспечения экономического, финансового, межбанковского взаимодействия России и Монголии, а также сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и туризма.

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Монголию 23 сентября. В ходе визита Володин встретился с председателем Великого государственного хурала Гомбожавын Занданшатаром, а также с премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.