Володин рассчитывает, что в Монголии будут создаваться условия для изучения русского языка

Спикер Госдумы отметил, что Россия видит перспективы в развитии гуманитарных связей со страной

УЛАН-БАТОР, 25 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассчитывает, что в Монголии появятся все необходимые условия для изучения и использования русского языка. Об этом Володин заявил в ходе первого заседания комиссии по сотрудничеству парламентов РФ и Монголии.

"Рассчитываем, что в Монголии будут создаваться все необходимые условия для изучения и использования русского языка. Это важный фактор укрепления двухстороннего сотрудничества, развития экономических и культурных связей между нашими странами", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что Россия видит перспективы в развитии гуманитарных связей с Монголией. "Российское образование традиционно было востребовано среди граждан Монголии. Его получили за все предыдущее время более 60 тыс. специалистов", - отметил Володин.

В свою очередь, как напомнил глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, в российских вузах сегодня учится более 2 тыс. студентов из Монголии. "Каждый год правительство РФ выделяет 620 стипендий для монгольских студентов. Вчера поступил запрос об увеличении стипендий, мы будем [его] рассматривать", - рассказал журналистам Кабышев.

Первое заседание созданной в июне комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Великого государственного хурала (парламента) Монголии прошло в Улан-Баторе в понедельник. Парламентарии двух стран обсуждали вопросы законодательного обеспечения экономического, финансового, межбанковского взаимодействия России и Монголии, а также сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и туризма.

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Монголию 23 сентября. В ходе визита Володин встретился с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром, а также с премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.