Володин: работа межпарламентской комиссии РФ и Монголии должна идти на постоянной основе

По мнению спикера Госдумы, в эту работу необходимо вовлечь профильные комитеты парламентов, с тем чтобы "на постоянной основе поддерживать отношения, вырабатывать решения"

УЛАН-БАТОР, 25 сентября. /ТАСС/. Работа комиссии по сотрудничеству парламентов РФ и Монголии должна стать составляющей стратегического партнерства двух стран, ее необходимо вести на постоянной основе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе первого заседания комиссии.

"Формат двухсторонней комиссии должен стать важной составляющей стратегического партнерства России и Монголии. При этом ее работа не должна ограничиваться ежегодными заседаниями. Нам правильно будет таким образом организовать работу комиссии, чтобы она велась на постоянной основе", - подчеркнул Володин.

Он отметил, что в эту работу необходимо вовлечь профильные комитеты парламентов, с тем чтобы "на постоянной основе поддерживать отношения, вырабатывать решения". "Следующее заседание надеемся провести в Москве. Такое приглашение уже монгольская сторона получила. И если мы с вами это сделаем в начале марта следующего года, [это] будет хорошим нашим вкладом в развитие отношений", - отметил Володин.

Он также предложил обсудить темы регионального и приграничного сотрудничества двух стран в Бурятии, которая граничит с Монголией. "Возможно, на будущий год в сентябре-октябре в одной из приграничных территорий - как вариант, это могла бы быть Бурятия, Улан-Удэ - провести заседание комиссии с вопросами, которые будут учитывать региональный аспект", - сказал Володин.

Первое заседание созданной в июне комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Великого государственного хурала (парламента) Монголии прошло в Улан-Баторе в понедельник. Парламентарии двух стран обсуждали вопросы законодательного обеспечения экономического, финансового, межбанковского взаимодействия России и Монголии, а также сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и туризма.

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Монголию 23 сентября. В ходе визита Володин встретился с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром, а также с премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.