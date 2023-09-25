Комитет Совфеда рекомендовал палате вновь назначить Зорькина председателем КС

Вопрос рассмотрят на пленарном заседании 25 сентября

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал палате назначить Валерия Зорькина председателем Конституционного суда (КС) РФ. Совет Федерации рассмотрит вопрос на пленарном заседании 25 сентября.

Глава КС, участвующий в заседании комитета, поблагодарил сенаторов за оказанное доверие. "В принципе, я уже нахожусь в таком возрасте, когда ко всякому я готовился, и на это надо смотреть вполне прозаично. И вместе с тем радостно, потому что небеса распорядились так, что я живу, радуюсь, голова работает пока еще, мне так кажется. Я благодарен вам за такое доверие, которое вы оказали мне", - сказал Зорькин.

Он рассказал, что 30 лет назад дал клятву честно и добросовестно исполнять свои обязанности, отправлять правосудие. "Я думаю, что приносится эта клятва один раз. Я все силы положил на то, чтобы ее не нарушить. Конечно, наверное, не всякие решения Конституционного суда могли встретить благоприятное отношение всех, это невозможно <...>. Но во всяком случае, мне казалось, что клятву, которую я произнес тогда, я ее не нарушал. И впредь, заверяю вас, я буду ее соблюдать, буду честно и добросовестно выполнять свои функции", - сказал Зорькин.

В пятницу глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что в Совет Федерации поступило представление президента России о назначении действующего председателя КС Зорькина на новый срок.

Зорькин возглавляет Конституционный суд с 1991 года, с перерывом в 1993-2003 годах. В феврале Зорькину исполнилось 80 лет, однако возрастного ценза для председателя КС не существует. Глава Конституционного суда утверждается каждые шесть лет.

Одновременно сенаторы рассмотрели и также рекомендовали палате назначить Михаила Лобова на должность судьи Конституционного суда Российской Федерации.