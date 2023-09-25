Володин считает, что Украина капитулирует на условиях России или прекратит существование

Спикер Госдумы назвал результатами "войны на истощение" экономические проблемы Европы и США, нехватку личного состава украинской армии, тот факт, что Украина стала банкротом, и демографическую катастрофу в стране

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что Украину ждет либо капитуляция на условиях РФ, либо она перестанет существовать как государство.

"[Президент США Джозеф] Байден, [генсек НАТО Йенс] Столтенберг и другие западные чиновники, говоря о конфликте на Украине, стали называть его "войной на истощение". Влили огромные средства в милитаризацию киевского режима. К чему это привело? Только факты: нехватка оружия и боеприпасов у Запада, утрачено доверие населения Европы и США к политикам, провал контрнаступления киевского режима", - написал Володин.

Также к результатам "войны на истощение" он отнес экономические проблемы Европы и США, нехватку личного состава украинской армии, тот факт, что Украина стала банкротом, и демографическую катастрофу в стране. "Эти семь фактов говорят сами за себя: либо капитуляция киевского режима на условиях Российской Федерации, либо Украина перестанет существовать как государство", - заявил Володин.

"С Украины бежало более 10,5 млн человек. Еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией. С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения", - написал спикер Госдумы.

Володин напомнил, что в июне занимавший на тот момент пост министра обороны Британии Бен Уоллес заявил, что у западных стран закончились национальные запасы оружия, которое можно поставить Киеву. В июле Байден со своей стороны признал, что решение передать Украине кассетные боеприпасы принято, потому что обычные снаряды исчерпаны. "Рейтинги недоверия к главам государств ЕС и США - на историческом максимуме. Не одобряют деятельность Байдена - 57%, Макрона - 69%, Шольца - 72%. Большинство жителей США и европейских стран выступают против поставок оружия Украине", - добавил спикер палаты.

Кроме того, он отметил, что украинские военные при поддержке НАТО понесли огромные потери в технике и живой силе, а "отсутствие каких-либо результатов разочаровало западных спонсоров". "Экономика стран еврозоны - в рецессии. Германия вынуждена сокращать социальные выплаты малоимущим семьям из-за расходов на милитаризацию киевского режима. Во Франции сократили число получателей помощи, нуждающимся перестали раздавать продуктовые наборы и возмещать покупку лекарств. Международные агентства, ожидая ухудшения финансового положения США в перспективе следующих трех лет, понизили долгосрочный инвестиционный рейтинг Соединенных Штатов", - добавил Володин.