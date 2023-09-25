Аппарат губернатора ЯНАО возглавила Светлана Твердовская

На этом посту она сменила Ирину Новоселову

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Бывшая исполняющая обязанности заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Светлана Твердовская возглавила аппарат губернатора округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Аппарат губернатора возглавила Светлана Твердовская. Кадровые изменения внесены в связи с обновлением в составе правительства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Ирина Новоселова, ранее возглавлявшая госорган, заняла должность первого заместителя губернатора ЯНАО и получила расширенные полномочия.

Твердовская родилась в 1974 году в Ханты-Мансийске. В 1996 году работала в Салехардском педагогическом колледже народов Крайнего Севера в качестве преподавателя психолого-педагогических дисциплин. В 2001 году перешла на работу в администрацию ЯНАО. С 2003 года работает в аппарате губернатора. С сентября 2020 по февраль 2021 года была исполняющим обязанности замгубернатора, руководителя аппарата губернатора.