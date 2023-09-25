Спикер ГД также провел встречу с председателем Великого государственного хурала страны Гомбожавын Занданшатаром, а также с монгольским премьер-министром Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ

УЛАН-БАТОР, 25 сентября. /ТАСС/. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в рамках официального визита в Монголию встретился с президентом страны Ухнаагийн Хурэлсухом. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин встретился с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом", - говорится в сообщении.

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Монголию 23 сентября. В ходе визита Володин встретился с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром, а также с премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

В рамках визита прошло первое заседание созданной в июне комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Великого государственного хурала (парламента) Монголии. Парламентарии двух стран обсуждали вопросы законодательного обеспечения экономического, финансового, межбанковского взаимодействия России и Монголии, а также сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и туризма.