Комитеты Совета Федерации поддержали кандидатов на посты прокуроров трех республик

Илдуса Нафикова предложили на должность прокурора Республики Марий Эл, Альберта Суяргулов - прокурора Республики Татарстан, Михаила Филичева - прокурора Республики Бурятия

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Профильные комитеты Совета Федерации на совместном заседании поддержали представленные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности прокуроров республик Марий Эл, Татарстан и Бурятия.

В соответствии с регламентом верхней палаты консолидированная позиция сенаторов будет передана председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования главы государства.

Члены комитетов Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержали кандидатуру Илдуса Нафикова на должность прокурора Республики Марий Эл, Альберта Суяргулов - на должность прокурора Республики Татарстан. Кроме того, сенаторы поддержали назначение старшего советника юстиции Михаила Филичева на должность прокурора Республики Бурятия. Филичев является исполняющим обязанности прокурора республики. Ранее он занимал должность заместителя прокурора Кемеровской области.

Согласно интернет-порталу органов прокуратуры, Илдус Нафиков занимает сейчас должность прокурора Татарстана, в разные годы работал прокурором Нижнекамска, Набережных Челнов, Казани. Является почетным работником прокуратуры России и заслуженным юристом Татарстана, имеет многочисленные государственные награды, а также выступает автором около десятка научных статей по проблемам предупреждения преступности, противодействия экстремизму и другим вопросам.

Старший советник юстиции Альберт Суяргулов работает в должности заместителя прокурора Санкт-Петербурга, где курирует вопросы управления по надзору за исполнением федерального законодательства, а также по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе. В органах прокуратуры работает с 2010 года.

Информация о результатах рассмотрения представленных президентом России для проведения консультаций кандидатур на должности прокуроров будет доведена до сенаторов на пленарном заседании в среду. В соответствии с Конституцией России президент назначает на должности после консультаций с Советом Федерации и освобождает от них генерального прокурора, его заместителей, а также прокуроров субъектов России и приравненных к ним прокуроров военных и других специализированных прокуратур.