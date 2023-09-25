РФ продолжает требовать прозрачного расследования теракта на "Северных потоках"

По словам посла РФ в Германии Сергея Нечаева, в случае безнаказанности этот прецедент к может повториться где угодно

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Занимающиеся установлением обстоятельств теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" страны до сих пор не представили никаких конкретных результатов, Россия продолжает настаивать на максимально прозрачном расследовании. Об этом говорится в комментарии посла РФ в Германии Сергея Нечаева, опубликованном в Telegram-канале российского диппредставительства по случаю годовщины взрывов.

"Страны, занимающиеся расследованием инцидента, до сих пор не представили никаких конкретных результатов. На официальные запросы следуют формальные отписки или молчание, предложения о сотрудничестве отклоняются, как и призывы к обеспечению максимальной транспарентности следственных действий", - отметил Нечаев. Он указал на то, что "все это вызывает крайнюю озабоченность и обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности проводимого расследования".

По словам посла, "трудно поверить, что, имея в своем распоряжении самые современные средства разведки и технической экспертизы, европейские страны оказались не в состоянии за год раскрыть произошедший у них под носом крупнейший теракт". "Но факт остается фактом: все, что мы имеем на сегодняшний день, - это многочисленные спекуляции и информационные вбросы в СМИ, призванные отвести подозрение от истинных виновников и направить общественное мнение по ложному следу, каким бы нелепым и смехотворным он ни казался", - указал он.

"Продолжаем настаивать на обеспечении максимально прозрачного расследования одного из крупнейших инфраструктурных терактов в истории, главным пострадавшим от которого наряду с Россией стала Германия. Приложим все усилия, в том числе в рамках многосторонних форматов, чтобы правда стала достоянием общественности", - заверил дипломат.

Нечаев обратил внимание на то, что этот "беспрецедентный террористический акт" на крупнейших объектах европейской энергетической инфраструктуры "нанес колоссальный ущерб окружающей среде, привел к огромным убыткам инвесторов, физически разорвал энергетические связи между Россией и Германией, служившие образцом взаимовыгодного сотрудничества в течение нескольких десятилетий". "Создан опаснейший прецедент совершения террористических атак на объекты критической инфраструктуры, которые в случае безнаказанности могут быть повторены где угодно", - предупредил российский посол.

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма.