Источник: в СФ предупредили Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО на фоне СВО

По словам собеседника агентства, это дискредитирует статус сенатора и палаты в целом

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение "жестко предупредить" сенатора от Республики Тыва Людмилу Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО во время специальной военной операции, так как это дискредитирует статус сенатора и палаты в целом. Об этом ТАСС сообщил источник в верхней палате парламента.

В начале августа в Telegram-каналах была распространена информация о том, что Нарусова находилась в Испании.

"В ходе обсуждения на заседании комитета по регламенту и организации парламентской деятельности оценивались конкретные факты. Комитет решил жестко предупредить сенатора, что подобные действия недопустимы, дискредитируют статус сенатора и палаты в целом", - сказал собеседник агентства.

Источник также сказал, что коллеги считают возмутительным, что сенатор во время СВО выезжает в страну НАТО, которое фактически ведет войну против России, "и, будучи пойманной на этом, даже не пытается объяснить ничего гражданам, жителям своего региона". "Комитет располагает информацией о пересечении границы и отсутствии Нарусовой в стране с 18 июля по 6 августа", - уточнил источник.

По его словам, также комитет официально вынес вопрос об отсутствии Нарусовой на заседаниях, завершающих весеннюю сессию палаты, в связи с неоднократными обращениями граждан. "Любое отсутствие на заседаниях оформляется определенной процедурой: должны быть предоставлены документы о болезни либо иные документы, подтверждающие уважительную причину неявки. Таких документов сенатором Нарусовой предоставлено не было", - указал собеседник агентства.

Ранее глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко сказал ТАСС, что рассмотрит вопрос о нахождении Нарусовой в Испании в период СВО и сделает запрос в компетентные органы, если такое обращение поступит в Совет Федерации.