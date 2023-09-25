Лавров заявил, что Запад мешает российским консулам нормально работать

Глава МИД России отметил, что РФ исходит из того, что и в нынешних международных реалиях положения Венской конвенции "должны выполняться в полном объеме"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Страны Запада все чаще позволяют себе откровенно игнорировать основные элементы Венской конвенции о консульских сношениях, препятствуют нормальной работе российских консульских учреждений. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова участникам международной конференции "Современные тенденции консульской деятельности в новых геополитических условиях", которое зачитал представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов.

"К сожалению, проверенная временем нормативная база консульских отношений сегодня подвергается интенсивной эрозии. Страны Запада все чаще позволяют себе произвольное толкование и даже откровенное игнорирование основополагающих элементов конвенции - неотъемлемой части современного международного права. Это касается, в том числе, обеспечения неприкосновенности служебных помещений, реализации права консульских должностных лиц на посещение находящихся под стражей граждан их страны, недопущения дискриминации по национальному признаку, - отметил министр. - Деструктивная линия Запада препятствует полноценному осуществлению одной из важнейших консульских функций - защиты интересов сограждан в государстве пребывания".

Глава российского дипведомства подчеркнул, что российская сторона исходит из того, что и в нынешних международных реалиях положения Венской конвенции "должны выполняться в полном объеме".