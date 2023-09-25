Пушилин заявил, что силы РФ расширили серую зону в районе Работина и Вербового

Глава ДНР отметил, что увеличение произошло на порядка 200 м

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские силы расширили серую зону в районе населенных пунктов Вербовое и Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Ситуация за последние двое суток немного улучшилась на важном для нас участке, потому что он примыкает к угледарскому направлению, имеется в виду на [участке] Работино - Вербовое. С северной части Вербового и также с юго-западного направления от Работина у наших подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в рамках контратакующих мероприятий получилось увеличить серую зону на порядка 200 м", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

В понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов информировал ТАСС, что российские подразделения вечером 24 сентября и ночью отразили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе, рассеяв и заставив отступить до шести рот украинской пехоты.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.