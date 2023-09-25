Володин подарил музею Чингисхана копию царской грамоты 17 века

Речь идет о грамоте русского царя Федора Алексеевича от 1681 года монгольскому хану

УЛАН-БАТОР, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин преподнес в подарок музею Чингисхана копию грамоты русского царя Федора Алексеевича от 1681 года монгольскому хану. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в отделе по связям с общественностью музея.

"Спикер российского парламента Вячеслав привез в подарок музею Чингисхана копию архивного документа, имеющего историческую ценность. Это жалованная грамота русского царя Федора Алексеевича от 1681 года монгольскому хану Лубсану (Лоджану), которая тогда не дошла до адресата", - сказали сотрудники музея.

В этом историческом документе Лубсан - правитель одного из монгольских ханств - именуется Лоджан-хан. Он обменивался с Москвой посланиями и подарками. Летом 1681 года воевода Томского острога доложил царю, что не может отправить его грамоту, поскольку не знает местонахождение Лоджан-хана.