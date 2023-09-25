Совфед намерен продолжить работу по укреплению суверенитета России

Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, "Россия вернулась на траекторию роста"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сенаторы продолжат работать в приоритетном порядке над поставленными президентом РФ задачами, в том числе над укреплением суверенитета и обороноспособности России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании, открывая осеннюю сессию.

"В период осенней сессии продолжим работать в приоритетном порядке над задачами, поставленными президентом. Это в первую очередь укрепление суверенитета России, ее независимости, обороноспособности и, конечно, обеспечение благополучной, достойной жизни наших граждан", - сказала спикер Совфеда.

По ее словам, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, "Россия вернулась на траекторию роста". "Мы выдержали. Мы сохранили все социальные обязательства перед гражданами. И на сегодня, в условиях новой реальности, этап восстановления российской экономики завершен", - сказала Матвиенко.

Она напомнила, что после завершения весенней сессии встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным и проинформировала главу государства об итогах деятельности палаты, а он в свою очередь дал высокую оценку работе Совета Федерации. "Мы благодарны главе государства за постоянное внимание и поддержку Совета Федерации", - сказала председатель верхней палаты парламента.

Также Матвиенко отметила, что в осеннюю сессию сенаторы продолжат работу по поддержке Вооруженных сил РФ, участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких.

"Сейчас на рассмотрении в Государственной думе находится дополнительный ряд законопроектов, разработанных в том числе при участии сенаторов. Рассчитываем на их скорейшее принятие. Напомню, что президент назвал вопросом справедливости предоставление равных прав всем, кто защищает нашу Родину - и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным и сотрудникам правоохранительных органов", - сказала она.