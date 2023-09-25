Песков: РФ никогда не согласится с упреками в адрес миротворцев в Карабахе

Как заявил пресс-секретарь президента России, Москва продолжит контакты с премьер-министром Армении и свою деятельность для соблюдения всех прав армян в этом регионе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия понимает эмоциональный накал ситуации вокруг Нагорного Карабаха, но Москва категорически не согласна с попыткой возложить ответственность за ситуацию на РФ и российских миротворцев. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что миротворцы РФ могли пресечь военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе до их начала, и что у них якобы есть доля ответственности за случившееся.

"Мы понимаем эмоциональный накал этого момента, но мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют, - подчеркнул Песков. - Упрекнуть миротворцев в том, что они что-то делают не так, никто не может. Никогда с такими упреками не согласимся".

В то же время представитель Кремля отметил, что Москва продолжает диалог со сторонами на различных уровнях, "с Арменией, особенно в эти непростые дни", и напомнил, что 20 сентября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Пашиняном.

"Армения остается нашим союзником, близким государством. Армения - это близкий для нас народ. Вы знаете, что в нашей стране живет больше армян, чем в самой Армении, значительно больше. Мы продолжим выполнять наши функции, продолжим диалог и с армянской стороной, с Пашиняном в том числе, и продолжим работу с тем, чтобы соблюдались все права жителей Карабаха, имеются в виду карабахские армяне", - резюмировал Песков.

О посредничестве в урегулировании в Карабахе

Москва надеется, что встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с зарубежными коллегами, в том числе с президентом Турции Реджипом Тайипом Эрдоганом, помогут в обеспечении безопасности и нормализации жизни в Нагорном Карабахе, заявил Песков.

"Мы каждый раз надеемся, что все встречи, которые проводит президент Азербайджана, в том числе и с президентом Турции, будут способствовать безопасности в регионе, будут способствовать нормализации жизни в Карабахе после произошедшего", - сказал представитель Кремля, говоря об ожиданиях РФ от встречи Алиева и Эрдоганом.

"Это суверенные страны, они реализуют свое суверенное право на развитие сотрудничества - мы знаем, насколько тесные отношения между Баку и Анкарой", - отметил Песков. При этом он обратил внимание на то, что Москва "также имеет не менее тесные отношения и с Анкарой, и с Баку".

Россия только приветствует посреднические усилия третьих сторон по Карабаху, если они не предпринимаются впустую только для обозначения присутствия в регионе, добавил Песков. "Главное - это помочь ситуации урегулироваться. И очень важно избежать попыток каких-то третьих сторон впустую, без имеющегося посреднического потенциала, зафиксировать свое присутствие на Кавказе. Это вряд ли поможет ситуации", - сказал представитель Кремля.

Он при этом подчеркнул, что если кто-то может помочь снизить уровень напряженности и "помочь интеграции армянского населения Карабаха в новую реальность, это можно только приветствовать". "Но для этого нужно согласие всех сторон", - отметил Песков.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.