Песков заявил, что Путин даст интервью западным СМИ, когда настанет подходящий момент

Общественность там "одурманена русоненавистнической пропагандой", отметил представитель Кремля

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Кремль получает десятки запросов на интервью с президентом РФ Владимиром Путиным от зарубежных СМИ, но общественность на Западе пока "одурманена русоненавистнической пропагандой" и вряд ли способна воспринимать позицию российского лидера, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы ежедневно получаем десятки запросов от международных СМИ, в том числе от американских, с просьбой к президенту Путину дать интервью. Мы считаем, что обязательно наступит момент, когда такое интервью потребуется. Но в настоящий момент, когда так или иначе общественность серьезно одурманена русоненавистнической пропагандой, вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего. Но мы убеждены, что рано или поздно такой момент настанет", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Путин, общаясь с зарубежными СМИ, "всегда предельно откровенен, дает развернутые ответы и всегда поясняет позицию нашей страны, так будет и на этот раз". Отвечая на вопрос, может ли президент РФ дать интервью конкретно американскому журналисту Такеру Карлсону, Песков сказал: "Подождем - увидим".

Карлсон ранее сообщил швейцарскому журналу Die Weltwoche, что пытался взять интервью у президента России, но получил запрет на это от властей США. Он также заявил, что администрация США в течение десятилетий предпринимала агрессивные попытки получить контроль над всеми американскими СМИ, а большинство работников средств массовой информации боится сказать что-либо, что может быть неприятно людям во власти.

27 августа главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия-1" сообщила, что Карлсон выразил желание взять интервью у Путина, и попросила донести информацию об этом до главы российского государства.