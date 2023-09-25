Кремль считает ситуацию в Косове непростой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом не стал комментировать инцидент в православном монастыре Баньска на севере Косова и Метохии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Кремль считает ситуацию с обострением в Косове крайне непростой и потенциально опасной, внимательно следит за развитием событий, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Она [ситуация] крайне непростая. Мы видим в косовской плоскости традиционно предвзятое отношение к сербам, это традиционная линия, несбалансированная. Ситуация, действительно, весьма и весьма напряженная и потенциально опасная, мы очень внимательно за ней следим", - сказал Песков.

При этом он не стал комментировать инцидент в православном монастыре Баньска на севере Косова и Метохии, пояснив, что не владеет деталями по этому происшествию. "Но то, что в отношении сербов очень часто организуются разные провокации, это не секрет ни для кого. И, конечно, на фоне этих провокаций всегда возникает шумиха", - отметил представитель Кремля.

Президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к нации вечером 24 сентября заявил, что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали премьер-министру самопровозглашенной республики Альбину Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова, где были убиты три гражданина Сербии. Представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов.