Песков прокомментировал приглашение в парламент Канады украинского нациста

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва ведет непримиримую борьбу с проявлениями фашизма

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Потеря памяти о преступлениях нацистов возмутительна, поскольку такие преступления не имеют срока давности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о приглашении в парламент Канады украинского нациста, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина").

"Память в отношении нацистов, сколько бы им лет ни было, должна храниться, здесь нет срока давности у этих преступлений. Подобное неряшливое отношение к этой памяти, конечно, возмутительно", - подчеркнул представитель Кремля.

"Мы знаем, что многие западные страны, в том числе и Канада, вырастили молодое поколение, которое не знает кто с кем воевал и что произошло во время Второй мировой войны, и они ничего не знают об угрозе фашизма", - констатировал Песков. Он уверен, что такая ситуация "чревата тем, что фашизм будет проявляться то там, то сям". "И мы сейчас видим, как он практически пытается встать на ноги в центре Европы - на Украине, с чем мы и ведем непримиримую борьбу", - указал пресс-секретарь российского лидера.