Совфед намерен и дальше отстаивать позиции России на международных площадках

По словам председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, работа сенаторов "на межпарламентском треке" будет очень насыщенной

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации продолжит активно работать на межпарламентском треке, будет и дальше твердо отстаивать позиции России на всех международных площадках. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Безусловно, на каждой международной площадке мы будем твердо отстаивать позиции России, наше стремление к справедливому и равноправному многополярному миру, продвигать созидательную международную повестку, говорить правду о происходящем", - сказала спикер Совфеда.

По ее словам, работа сенаторов "на межпарламентском треке" будет очень насыщенной. "На этой неделе делегация Совета Федерации примет участие в Парламентском форуме БРИКС в ЮАР, в октябре - в парламентской "двадцатке" в Индии. В октябре также пройдет заседание 147-й ассамблеи Межпарламентского союза", - сказала Матвиенко.

По ее словам, также запланирован ряд мероприятий по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ и других межпарламентских объединений.