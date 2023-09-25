Представитель РФ в Международном суде ООН заявила, что страна была вынуждена начать СВО

Мария Заболоцкая отметила, что Россия начала военную операцию на фоне эскалации конфликта со стороны Украины

ГААГА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине на фоне эскалации конфликта в Донбассе из-за участившихся случаев обстрелов со стороны киевских властей. Об этом на слушаниях в Международном суде ООН заявила представитель РФ Мария Заболоцкая.

"Статья 51 [Устава ООН] была применена после 8 лет атак в отношении Донбасса со стороны киевского режима. Около 2 млн нарушений режима прекращения огня и десятки тысяч артиллерийских ударов были совершены ВСУ. Более 3,5 тыс. гражданских лиц были убиты и более 10 тыс. ранены, включая более 100 детей, в результате украинских атак", - сказала она.

"Другой момент, который Украина хочет предать забвению, - это значительная эскалация военных действий в Донбассе в феврале 2022 года. В то время как Украина получала все больше оружия со стороны стран - членов НАТО, военное давление в отношении Донбасса нарастало. Ситуация на Украине стала чрезвычайно шаткой. Для стабилизации ситуации Россия в декабре 2021 года сделала предложение НАТО о новых гарантиях в сфере безопасности в Европе, которые бы обеспечили мир на Украине. Тем не менее эти предложения были тотчас отвергнуты США и их европейскими союзниками. Однако даже на фоне серьезных озабоченностей в сфере безопасности и опасений о судьбе Донбасса Россия не действовала", - заявила Заболоцкая.

Российский представитель напомнила, что Россия признала независимость ДНР и ЛНР и "вместе с ним реализовала право на самооборону" только после того, как ВСУ еще сильнее усугубили ситуацию в Донбассе. Она добавила, что РФ начала СВО в соответствии со статьей 51 Устава ООН, которая предполагает неотъемлемое право на индивидуальную и коллективную самооборону.

Заболоцкая также заявила, что утверждения Украины о том, что Россия нарушила международное право и суверенитет страны, "не подпадают под конвенцию о геноциде". По ее словам, Киев и его западные союзники стремились "ввести суд в заблуждение".

Судебный процесс

На прошлой неделе в Международном суде ООН в Гааге начались слушания в рамках иска Украины к России о нарушении конвенции о геноциде. Они посвящены предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией. В ходе заседаний возможность выступить получили представители России, Украины, а также более 30 стран западного лагеря, допущенных в качестве третьих сторон к разбирательству по иску Украины против России по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года.

Украина подала 26 февраля 2022 года в Международный суд ООН иск к РФ относительно интерпретации, применения и выполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В иске Киев отвергает то, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской народных республик и проведения специальной военной операции. В связи с этим украинская сторона требует от суда признать, что РФ не имеет законных оснований для действий на Украине и против нее.