В Петербурге появятся новые почетные консулы стран Африки и Латинской Америки

По словам представителя МИД России в Санкт-Петербурге Владимира Запевалова, к расширению консульского представительства африканских стран в РФ наметилась еще до саммита Россия - Африка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Почетные консулы стран Африки и Латинской Америки, которые пока еще не представлены в Санкт-Петербурге, появятся в городе в ближайшей перспективе. Об этом сообщил журналистам представитель МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов, который принял участие в международной конференции "Современные тенденции консульской деятельности в новых геополитических условиях".

"Есть заявки от африканских стран на учреждение должности почетного консула. Я вас уверяю, будем расширять [консульский корпус] за счет Африки, за счет Латинской Америки", - сказал Запевалов, добавив, что это произойдет, скорее всего, в 2024 году, "но, может быть, и раньше".

По его словам, интерес со стороны, в частности, африканских стран к расширению консульского представительства в России - это тенденция, которая наметилась еще до саммита Россия - Африка, а форум "только подстегнул те страны, которые здесь не представлены".

Запевалов напомнил, что накануне второго саммита Россия - Африка, который состоялся 27-28 июля, в Санкт-Петербурге был открыт "Дом Африки Северо-Запад". Отмечалось, что работа новой площадки будет организована по принципу одного окна, она направлена на создание благоприятной атмосферы для взаимопомощи и взаимодействия предпринимателей, на укрепление экономических, культурных и политических связей, содействие реализации проектов и инициатив, а также на обмен опытом в различных областях.

В рамках конференции состоялась церемония передачи мемориальной доски от Совета ветеранов МИД России руководству Государственного Эрмитажа. Доска напоминает о том, что в здании Главного штаба у Певческого моста с 1828 по 1917 год находился МИД Российской империи. В церемонии принял участие генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. "Эрмитаж является не просто музеем, Эрмитаж является хранителем государственных традиций, в том числе и традиций министерства иностранных дел, которое здесь располагалось", - сказал глава музея журналистам.

Организаторами конференции выступили представительство МИД России в Санкт-Петербурге, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербургский государственный университет при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.