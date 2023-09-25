Захарова заявила, что мировое сообщество совершает ошибку, закрывая глаза на неонацизм

Официальный представитель МИД РФ отметила, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение "стали настоящими международными террористами"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала страшной ошибкой то, что мировое сообщество закрывает глаза на украинский неонацизм. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия-24", комментируя чествование в парламенте Канады нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина").

"Хотела задать вопрос всем тем антифашистским негосударственным структурам, неправительственным организациям Израиля и других стран. А почему только Ярослав Хунка их так возмутил? Он, что, единственный, кому зигует режим [президента Украины Владимира] Зеленского? Это только частный случай, жуткий, кошмарный, очень показательный, но один. Почему они не видят ежедневного зигования коллаборационизму Украины на протяжении очень многих лет? Почему не видят факельные шествия? Портреты Бандеры и Шухевича? Почему молчат неправительственные организации по всему миру? - сказала она. - Почему они все эти годы молчали? Потому что было удобно молчать? Потому что посчитали, что русофобия выгоднее, нежели историческая правда? Это страшная ошибка, которую до них уже совершали".

Захарова добавила, что только Россия встала один на один с "этим страшным явлением неонацизма и неофашизма". По ее словам, Зеленский и его окружение "стали настоящими международными террористами". "Они осуществляют ежедневно террористические акты в отношении гражданских объектов, гибнут гражданские лица и те, кого они [Зеленский и его окружение] на международной арене называют своими гражданами", - указала дипломат.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, носившей также название дивизии СС "Галиция". Один из снимков подписан: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".