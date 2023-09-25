Сенатор Александр Варфоломеев продолжит представлять парламент Бурятии в Совфеде

Он занимает должность с 2013 года

УЛАН-УДЭ, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Народного хурала Бурятии седьмого созыва на первой установочной сессии переизбрали сенатором, представляющим региональное законодательное собрание в Совете Федерации, Александра Варфоломеева. За него проголосовали 63 парламентария из 64 присутствовавших, передает корреспондент ТАСС.

Депутаты поблагодарили Варфоломеева за работу на посту сенатора от Народного хурала шестого созыва.

58-летний политик представляет парламент республики в верхней палате российского парламента с 2013 года. Полномочиями сенатора он был наделен после работы депутатом Народного хурала пятого созыва. В настоящее время является заместителем председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, является членом Президиума Регионального политического совета Бурятского регионального отделения партии "Единая Россия". Ранее он занимал должность директора филиала ВГТРК - ГТРК "Бурятия".

10 сентября прошли выборы депутатов Народного хурала Бурятии. Явка составила 36,3%. В региональном парламенте зарегистрировано четыре фракции: "Единая Россия" - 51 депутат, КПРФ - 7 депутатов, ЛДПР - 2 депутата, "Новые люди" - 5 депутатов.