Посол России считает, что Запад будет препятствовать Сербии в созыве Совбеза ООН по Косову

По словам Александра Боцана-Харченко, что Устав ООН интерпретируется странами в зависимости от собственных интересов и согласно "пресловутым правилам Запада, которые написаны для каждого отдельного конкретного случая"

БЕЛГРАД, 25 сентября. /Корр. ТАСС Александр Дзюба/. Страны Запада не заинтересованы в проведении Белградом срочного созыва Совета Безопасности (СБ) ООН из-за ситуации в автономном крае Косово и Метохия и будут коллективно препятствовать этой процедуре. Об этом посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил российским журналистам по итогам переговоров с президентом республики Александаром Вучичем.

"Мы хорошо помним инициативу Вучича, оправданную и весьма своевременную, которая была после очередной вспышки напряженности, выступить с инициативой о созыве внеочередного заседания Совета Безопасности ООН по Косову. Эта инициатива была сформулирована, но реализовать ее практически невозможно, потому что западные члены Совета Безопасности, разумеется, категорически против такого заседания и не дадут провести такое заседание", - подчеркнул Боцан-Харченко.

Он добавил, что Устав ООН интерпретируется странами в зависимости от собственных интересов и согласно "пресловутым правилам Запада, которые написаны для каждого отдельного конкретного случая".

"Немаловажна и параллель, которая высвечивается еще больше между развитием негативных ситуаций на Украине и вокруг Украины и ситуации в Косове. То же самое. Как там намеренно не выполнялись мирные соглашения, как там все это прикрывалось заявлениями о том, что их надо выполнять", - заключил российский дипломат.

Сербские власти по распоряжению президента Александара Вучича 20 сентября приступили к подготовке процедуры срочного созыва Совета Безопасности ООН из-за ситуации в автономном крае Косово и Метохия. Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Петар Петкович подчеркивал в связи с этим, что "все шаги [премьер-министра непризнанного Косова Альбина] Курти, которые становятся все хуже, либо скоординированы, либо происходят с одобрения или молчаливого согласия того, кто публично призывает к деэскалации, а затем похлопывает Альбина Курти по плечу за кадром".

Вучич уже заявлял о решимости провести внеочередное заседание СБ ООН из-за угрозы жизни и безопасности граждан республики в крае. По оценке президента, "сербский народ в Косове и Метохии подвергается самым жестоким издевательствам и преследованиям за последние 15 лет". Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко отмечал, что Москва солидарна с мнением Белграда о ситуации в автономном крае и поддерживает инициативу проведения срочного заседания СБ ООН по этому вопросу.