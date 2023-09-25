Посол РФ в Сербии заявил, что силы KFOR содействовали Приштине в насилии над населением

По словам Александра Боцана-Харченко, они "естественно выполняют натовский тире западный заказ"

БЕЛГРАД, 25 сентября. /Корр. ТАСС Александр Дзюба/. Представители Сил НАТО для Косова (KFOR) не только не выполнили свою задачу в произошедших в воскресенье событиях в Косово и Метохии, но и оказывали содействие полицейским силам непризнанного Косова в насилии над мирным населением. Об этом посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил российским журналистам по итогам переговоров с президентом республики Александаром Вучичем.

"О миротворцах даже не хочу говорить, что они не сыграли никакой роли, потому что в данном случае они потворствовали эскалации, потворствовали силовым действиям в отношении мирного населения. Хотя должны его защищать, действовать, и они должны [делать это] не под эгидой НАТО, а как это положено и прописано в резолюции СБ ООН. На самом деле они естественно выполняют натовский тире западный заказ. Это совершенно очевидно", - подчеркнул Боцан-Харченко.

Президент Сербии Александар Вучич заявил 24 сентября в обращении к нации, что представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов, они фактически дали премьер-министру самопровозглашенной республики Альбину Курти карт-бланш на их убийство. Он указал на то, что единственный виновный в произошедшем - это косовский премьер Альбин Курти, которому оказывает поддержку международное сообщество.

Ранее Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщил, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на воскресенье один сотрудник правоохранительных органов был убит, а второй получил ранения. Позднее Вучич сообщил, что полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов и тяжело ранили еще двух. По словам президента Сербии, после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.