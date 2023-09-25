Матвиенко приветствовала новых сенаторов

Среди них представитель от Запорожской области Дмитрий Рогозин и представитель от Ивановской области Владимир Булавин

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании Совфеда приветствовала новых сенаторов, в том числе представителя от Запорожской области Дмитрия Рогозина и представителя от Ивановской области Владимира Булавина. Спикер Совфеда подчеркнула, что такие "глыбы и мастодонты" будут полезны в работе верхней палаты парламента.

"Приветствуем вас, Дмитрий Олегович [Рогозин] и Владимир Иванович Булавин. Какие к нам приходят глыбы, такие мастодонты, которые будут очень полезны в работе нашего Совета Федерации", - отметила Матвиенко.

Она уточнила, что на следующем заседании 11 октября всем новым сенаторам вручат удостоверения и знаки членов палаты. Как ранее на заседании сообщила Матвиенко, 24 новых сенатора будут делегированы в Совет Федерации от субъектов, включая новые регионы, еще 26 сенаторов переподтвердят свои полномочия.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявил ТАСС, что Рогозин пока не написал заявление о включении его в состав какого-либо комитета палаты. "Данное решение планируется вынести на следующее пленарное заседание верхней палаты парламента 11 октября", - сказал он.

В 2023 году Совет Федерации пополнился новыми сенаторами, среди них - Иван Естифеев от Омской области, Игорь Кастюкевич от Херсонской области и другие. Работу в палате из-за истечения полномочий прекратили Александр Ананченко от Донецкой Народной Республики, Светлана Горячева от Приморского края, Нина Куликовских от Смоленской области, Елена Мизулина от Омской области, Елена Зленко от Ямало-Ненецкого автономного округа.

О Рогозине и Булавине

Рогозин с 1997 по 2007 год был депутатом Госдумы, с декабря 2003 по март 2004 года занимал пост вице-спикера нижней палаты. С 2008 по 2011 год - постоянный представитель России при НАТО. В 2018-2022 годах возглавлял Роскосмос.

Булавин с 1977 года служил в органах государственной безопасности. В 2006 году стал первым руководителем аппарата созданного Национального антитеррористического комитета - заместителем директора ФСБ России. В 2008 году назначен первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. В 2013-2016 годах занимал пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, с 2016 года руководил ФТС. 10 февраля 2023 года был освобожден от этой должности в связи с достижением 70 лет.