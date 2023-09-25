Патрушев обсудил с наследным принцем Омана ситуацию на Ближнем Востоке и глобальные вызовы

В марте президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид провели обстоятельный обзор состояния и перспектив развития двустороннего взаимодействия

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время визита в Маскат провел встречу с наследным принцем Омана Диязаном бен Хайсамом Аль Саидом.

"Состоялся обмен мнениями по проблемам глобальных вызовов и угроз. Отдельное внимание уделено ситуации на Ближнем Востоке", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

В марте 2023 года состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом - это были первые контакты на высшем уровне со времени установления в 1985 году дипломатических отношений между двумя странами. Беседа прошла по инициативе оманской стороны. Как сообщала пресс-служба Кремля, лидеры провели обстоятельный обзор состояния и перспектив развития российско-оманского взаимодействия, а также обменялись мнениями по ситуации в ближневосточном регионе. В июле в Москве состоялись переговоры глав МИД России и Омана, во время которых руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в частности, отметил, что султан Омана приглашен с визитом в РФ.