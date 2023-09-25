Патрушев обсудил с коллегами из Омана сотрудничество по линии спецслужб

Отдельно секретарь Совета безопасности РФ провел переговоры с главой султанской канцелярии Султаном ан-Нуамани

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время визита в Маскат провел российско-оманские консультации по безопасности.

"Подробно осуждены перспективы российско-оманских двусторонних отношений, сотрудничества в сфере информационной безопасности, взаимодействия по линии правоохранительных органов, спецслужб и финансовых разведок. Кроме того, затронуты вопросы реализации некоторых экономических проектов", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Помимо аппарата Совета безопасности, с российской стороны на встрече присутствовали представители МИД, МВД, ФСБ, СВР и Росфинмониторинга.

"Подчеркнуто, что достигнутые договоренности позволят вывести российско-оманские отношения на качественно новый уровень, придать системный характер взаимодействию ведомств, участвовавших в переговорах", - добавили в Совбезе.

Отдельно Патрушев провел переговоры с главой султанской канцелярии Султаном ан-Нуамани - обсуждался "широкий круг российско-оманского взаимодействия в различных сферах". Кроме того, у него состоялась встреча с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Омана Идрисом аль-Кинди.

По итогам переговоров подписан меморандум о взаимопонимании между аппаратом Совета безопасности РФ и секретариатом Совета национальной безопасности Омана.