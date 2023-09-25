МИД РФ прокомментировал заявления Пашиняна о независимости от 24 сентября

Как отметили в ведомстве, Ереван совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить связи с Россией

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября содержит неприемлемые выпады против РФ и вызывает отторжение у Москвы. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и Армении.

"Послание премьер-министра Республики Армения Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения. Налицо - попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву", - указали в министерстве.

Как отметили в МИД РФ, Ереван совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить связи с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. "Убеждены, что ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада, - указали в министерстве. - Уверены, что это осознает и подавляющее большинство армянского населения".

Согласно заявлению ведомства, Пашинян признал, что республику все это время сознательно готовили к развороту от России, добавили в министерстве. "Последние сентенции Пашиняна подтверждают наши более ранние выводы о том, что инспирируемые Западом и подстегиваемые официальным Ереваном деструктивные для собственной страны и наших союзнических отношений процессы носят не эпизодический, а системный характер", - указали в дипведомстве.

"Глава правительства, по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России", - отметили в МИД РФ.

Пашинян вместо соблюдения джентльменской договоренности лидеров РФ, Азербайджана и Армении по будущему Нагорного Карабаха поддался увещеваниям Запада. "В региональных делах Никол Пашинян - вместо соблюдения джентельменской договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 года оставить решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха будущим поколениям - поддался увещеваниям Запада", - отметили в министерстве.

Там также указали, что во многом в результате "непоследовательной позиции армянского руководства, которое ритмичной работе вместе с Россией и Азербайджаном предпочло шарахания и бегание на Запад, застопорилась реализация комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов".

Согласно заявлению МИД РФ, Москва продолжает оказывать братскому Еревану масштабное содействие в сферах безопасности, экономики и культуры. "Россия всегда была верна союзническим обязательствам, уважала армянскую государственность и никогда не ставила республику перед выбором: с нами или против нас. Москва оказывала и продолжает оказывать братской Армении масштабное содействие в сферах безопасности, экономики и культуры", - указали на Смоленской площади.

Как добавили в МИД РФ, утверждения о том, что Россия якобы инспирировала протесты в Армении, не имеют ничего общего с действительностью. "Утверждения о том, будто они [протесты] инспирированы Россией, не имеют ничего общего с действительностью, - говорится в заявлении. - Главе правительства Армении должно быть хорошо известно, что Москва такими вещами не занимается - в отличие от Запада, который изрядно поднаторел в организации "цветных революций", но по странному совпадению предпочел не заметить многочисленные факты преследования властями в Ереване протестующих".

При этом, как обратили внимание в министерстве, посол США поддерживает тесные контакты с правительством. "На таком фоне явно с подачи властей в армянских СМИ развернута настоящая антироссийская вакханалия", - отметили в дипведомстве.