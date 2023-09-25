Эксперты считают, что выход Армении из ОДКБ обсуждается на эмоциях

Выход запустил бы тотальный пересмотр Москвой всего комплекса армяно-российских отношений, а Ереван к таким издержкам не готов, объяснили собеседники агентства

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Армения не выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), несмотря на всю риторику властей об эффективности подобных структур на фоне событий в Карабахе. Выход запустил бы тотальный пересмотр Москвой всего комплекса армяно-российских отношений, а Ереван к таким издержкам не готов, объяснили опрошенные ТАСС эксперты.

На фоне ситуации вокруг Нагорного Карабаха премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что считает те структуры безопасности, в которых состоит страна, неэффективными. В публичном пространстве республики такая риторика приобрела уже более радикальные формы и дошла до призывов к полному выходу из ОДКБ.

Председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий назвал тем не менее маловероятным подобный сценарий. "Я бы не переоценивал вероятность такого выхода. Сейчас на волне эмоций, связанных с событиями в Нагорном Карабахе, такого рода разговоры ведутся, но я бы пока относился к этому, как к спекуляциям, - отметил он. - С моей точки зрения, вероятность каких-то радикальных шагов в этом плане невелика. Именно потому что последствия трудно предсказать, и они будут для армянского общества, и без того не очень богатого, крайне непростыми".

Последствия выхода

Эксперт обратил внимание, что Россия играет колоссальную роль для Армении в том числе в сфере безопасности, экономики и гуманитарных связей. Но все это будет поставлено под удар, если армянское руководство решится выйти из ОДКБ. "Есть ли смысл для Еревана идти на фактический разрыв отношений, резкое снижение их качества? Думаю, что нет", - заключил специалист. Согласился с такой оценкой и научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Он отметил, что этот "большой вопрос" не может не сопровождаться крайне чувствительными для Армении издержками.

"Возможно, будет полностью пересмотрено отношение. Все члены ОДКБ - все члены ЕАЭС. Это такой оборонительный зонтик для тех стран, которые входят в Евразийский экономический союз. В случае выхода Армении из ОДКБ будет поставлен кардинальный вопрос о пересмотре отношений в том числе с Российской Федерацией по двусторонним форматам, - подчеркнул аналитик. - Так что на политическом уровне в это можно поиграться, но реальный запуск процесса может серьезным образом осложнить социально-экономическую ситуацию. <…> Это очень широкий комплекс взаимоотношений России с Арменией".

Преждевременные ожидания

Притчин предостерег и от скорых негативных прогнозов в вопросе возможного сближения Еревана с Вашингтоном на фоне Карабаха. "Это преждевременные ожидания, потому что, возможно, как бы и есть какие-то посылы и планы руководства Армении персонально, но реальность несколько другая на земле, - подчеркнул собеседник. - С точки зрения глобальной инфраструктуры, геополитики, нет непосредственной границы у Армении ни с кем из западных игроков, которые реально могли бы выступить гарантами безопасности, поэтому, по большей части, такие конструкции больше теоретические".

Еще более гипотетическими эксперт назвал домыслы относительно возможного присоединения Армении к НАТО. Он подчеркнул, что Турция, входящая в Североатлантический альянс, "постарается либо заблокировать любые шаги республики" на этом направлении, "либо получить какие-то серьезные уступки" со стороны Еревана. "Будет ли готова Армения на это - большой вопрос", - резюмировал аналитик.

Безальтернативная власть

Не менее сложным вопросом в контексте происходящих вокруг Карабаха событий директор Центра Исламских исследований Кавказа Шота Абхаидзе назвал дальнейшие перспективы самого Пашиняна. По словам аналитика, он будет "стараться сохранить до конца свою власть", несмотря на то, что им недовольны как граждане Армении, так и традиционные партнеры. "Пашинян стал сейчас таким козлом отпущения. К нему очень негативно относится население Армении, и сложно сказать, насколько эффективно он сможет поработать, чтобы спасти свой имидж. <…> Есть и претензии оппозиции, недовольство Кремля. Москва открыто выступает против Пашиняна, критикует его. Его критикуют за то, что он хочет усидеть на двух стульях, а также развивает западный вектор, - подчеркнул эксперт. - Я думаю, что ему будет очень трудно удержаться у власти".

Как пояснил собеседник агентства, тот факт, что Пашинян до сих пор сохраняет пост премьера связан в основном лишь с тем, что сейчас нет реальной альтернативы у оппозиции, а те "лидеры, которые правили до Пашиняна, были погружены в коррупцию" и в глазах народа дискредитированы не менее самого Пашиняна. "У оппозиции сейчас нет никакого лидера. Если бы он был, он бы уже возглавил антипашиняновские выступления и повел бы за собой народ. Такого сейчас нет, - отметил он. - Нового лидера пока не видно, но, может быть, появится такой человек".