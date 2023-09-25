СФ осудил попытки Запада подменить систему права "порядком, основанным на правилах"

Совет Федерации выступил за неукоснительное соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права и укрепление глобальной архитектуры безопасности с опорой на центральную роль ООН

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации принял на пленарном заседании заявление, в котором говорится в том числе о недопустимости попыток коллективного Запада подменить международную систему права неоколониальным "порядком, основанным на правилах".

"Совет Федерации <..> заявляет, что попытки коллективного Запада подменить опирающуюся на положения Устава Организации Объединенных Наций систему международного права неким по сути неоколониальным "порядком, основанным на правилах", должны быть отвергнуты мировым сообществом, поскольку ведут к продолжению эксплуатации развивающихся стран "привилегированными" государствами так называемого золотого миллиарда", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Совет Федерации выступает за неукоснительное соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права и укрепление глобальной архитектуры безопасности с опорой на центральную роль ООН. "Такая позиция находит понимание среди парламентариев стран БРИКС, стран глобального Юга, включая государства Африки, Азии и Латинской Америки, с которыми российские парламентарии намерены развивать многоплановое сотрудничество", - говорится в документе.

Сенаторы также заявляют, что Совет Федерации поддерживает продолжение работы по формированию более инклюзивного БРИКС, институционализации его парламентского измерения, расширению прямых контактов между людьми, а также выражает надежду на продуктивное сотрудничество с законодателями стран БРИКС в ходе подготовки и проведения юбилейного десятого парламентского форума БРИКС, который состоится в рамках российского председательства в объединении в 2024 году.

Парламентарии выражают уверенность в том, что предстоящий 9-й парламентский форум БРИКС внесет важный вклад в решение таких вопросов, как содействие стран объединения реализации потенциала Африканской континентальной зоны свободной торговли, создание эффективной энергетической инфраструктуры, законодательное обеспечение борьбы с изменениями климата, использование принципа многосторонности в целях поддержания мира и безопасности.

"Совет Федерации <...> считает неприемлемыми любые попытки внешнего давления на парламентариев. Законодатели ответственны только перед своими избирателями, поэтому применение к ним незаконных санкций, а также введение ограничений на участие в международных мероприятиях недопустимо", - говорится в заявлении.