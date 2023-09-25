Совфед пригласил Трутнева выступить на правчасе 11 октября

Ожидается, что вице-премьер расскажет о приоритетных направлениях работы правительства по экономическому развитию Дальнего Востока

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании принял решение пригласить вице-премьера, полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева для выступления на следующем пленарном заседании 11 октября в рамках правительственного часа.

Как ожидается, вице-премьер расскажет о приоритетных направлениях работы правительства РФ по экономическому развитию Дальнего Востока.

С предложением о приглашении Трутнева на пленарное заседание выступили комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.