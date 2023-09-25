25 сентября, 13:24

Совфед пригласил Трутнева выступить на правчасе 11 октября

Ожидается, что вице-премьер расскажет о приоритетных направлениях работы правительства по экономическому развитию Дальнего Востока

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании принял решение пригласить вице-премьера, полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева для выступления на следующем пленарном заседании 11 октября в рамках правительственного часа.

Как ожидается, вице-премьер расскажет о приоритетных направлениях работы правительства РФ по экономическому развитию Дальнего Востока.

С предложением о приглашении Трутнева на пленарное заседание выступили комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

Теги:
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияДальний Восток
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация