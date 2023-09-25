Лихачев заявил, что МАГАТЭ разделяет оценки России относительно угроз для Запорожской АЭС

Агентство имеет полную картину о ситуации на станции, добавил глава Росатома

ВЕНА, 25 сентября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) имеет полную картину о ситуации на Запорожской АЭС и разделяет оценку России относительно угроз, исходящих от киевских вооруженных формирований. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев на полях 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции агентства.

"МАГАТЭ имеет полную картину обо всем, что происходит на станции и в части безопасности, и в части социальной повестки, и в части угроз, которые на сегодняшний день все еще существуют. Может быть, не всегда специалисты МАГАТЭ говорят с нашими эмоциями и на нашем языке, но они точно совершенно также как мы понимают и оценивают сегодняшнюю ситуации на Запорожской АЭС. А оценка одна - единственная угроза сегодня для безопасности Запорожской АЭС может исходить от безрассудного поведения киевских вооруженных формирований", - сказал он.