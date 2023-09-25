25 сентября, 14:05

Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла с официальным визитом в ОАЭ

Спикера палаты встретил председатель Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сакр Гобаш

АБУ-ДАБИ, 25 сентября. /ТАСС/. Делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Володина встретил председатель Федерального национального совета ОАЭ Сакр Гобаш, после прилета состоялись их первые переговоры.

В ходе визита запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между Госдумой и Федеральным национальным советом ОАЭ.

В состав делегации вошли вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, главы комитетов по промышленности и торговле Владимир Гутенев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, по аграрным вопросам Владимир Кашин, по бюджету и налогам Андрей Макаров, по международным делам Леонид Слуцкий, а также по туризму Сангаджи Тарбаев. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичОАЭРоссия
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