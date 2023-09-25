Грызлов сообщил, что Москва и Минск обеспокоены судьбой украинских детей в Европе

Посол России в Белоруссии также заявил, что стороны ведут колоссальную работу по воссоединению семей, пострадавших от руководства Украины

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия крайне обеспокоены проблемами, с которыми сталкиваются украинские семьи в странах Запада. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Он напомнил, что "уже несколько месяцев Запад раскручивает информационную кампанию, выдвигая против России и Беларуси бездоказательные обвинения в якобы насильственной депортации детей с Украины".

"Россия и Беларусь ведут колоссальную работу по воссоединению семей, защите и оказанию необходимой помощи детям, пострадавшим от действий киевского режима, - сказал Грызлов. - Мы вовсе не собираемся злорадствовать над проблемами, с которыми украинцы столкнулись в западных странах. Напротив, мы крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Каждый случай разъединения семей - это человеческая трагедия, в которой страдают, прежде всего, ни в чем не повинные дети".

Системные изъятия

Посол пояснил, что факты изъятия детей у граждан Украины за рубежом уже приобрели системный характер. "Летом этого года офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека заявлял как минимум о 240 подобных случаях. Имеются сведения о примерно 80 инцидентах в Германии. По состоянию на август текущего года в Польше из украинских семей забрали 75 детей, во Франции - 11, в Италии - семь. Тревожные новости поступают и из других стран Евросоюза", - рассказал Грызлов.

По его словам, в некоторых европейских государствах, в частности, в Италии, оказавшихся там без родителей украинских детей передают под опеку местных граждан или в специализированные детские учреждения, при этом отстраняя сопровождающих лиц и опекунов от общения с детьми. В одном из случаев при перемещении несовершеннолетних местными службами имел место инцидент с применением силы к ребенку.

"Такие действия "заботливых" органов опеки в странах Европы далеко не всегда вызваны неисполнением представителями ребенка своих обязанностей. Гораздо чаще причиной служат различия в подходах к воспитанию и законодательному регулированию семейно-правовой сферы", - добавил Грызлов.

Реакция Запада

Посол отметил, что в свое время Запад полностью закрыл глаза на насильственный вывоз детей из Донбасса на территории, подконтрольные ВСУ, "ни отъем детей у живых родителей, ни принудительная украинизация русскоязычных несовершеннолетних не беспокоила ни Европу, ни США".

"Почему такие действия не классифицируются как насильственное удержание несовершеннолетних властями иностранного государства? Почему Европа не обеспокоена тем, что украинские дети оторваны от дома, забывают родной язык и лишены общения с близкими? Почему молчат активисты и правозащитники внутри ЕС? Наконец, о каких обвинениях в адрес России и Беларуси вообще может идти речь? Зная лицемерие Запада, уверен, что эти вопросы, как обычно, останутся без ответа", - сказал посол.

"Теперь же, когда Россия в полном соответствии с международным гуманитарным правом и Конвенцией о правах ребенка осуществляет эвакуацию детей из зоны боевых действий, Брюссель и Вашингтон усматривают в этом "незаконную депортацию", - подчеркнул Грызлов.

Попытки обвинений в адрес РФ и Белоруссии

Комитет по иностранным делам Европарламента 18 июля утвердил доклад о ситуации в Белоруссии, в котором призвал страны и институты Евросоюза добиваться выдачи ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента республики Александра Лукашенко за его участие в эвакуации детей из зоны боевых действий на Украине. В конце июня Лукашенко назвал безумными попытки привлечь его к международному суду за прием детей Донбасса для оздоровления в республике.

Ранее Грызлов заявил, что Запад вместо того, чтобы помогать детям, оказавшимся под украинскими обстрелами в Донбассе, пытается переложить вину на Россию, обвиняя ее в неких "похищениях" несовершеннолетних, которые на самом деле были спасены от геноцида, развязанного Киевом. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщал, что, согласно решению руководящих органов союза, порядка 2,1 тыс. детей из ДНР и ЛНР побывали в оздоровительных лагерях в Минской области. Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой сообщал, что с начала конфликта в Донбассе Белоруссия оказывает системную помощь детям региона, более 3,5 тыс. которых прошли лечение и реабилитацию в республике.