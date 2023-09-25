Медведев заявил, что в РФ проработают использование загранпаспортов для получения госуслуг

Как сообщил зампред Совета безопасности России, речь идет в том числе о их применении для совершения юридически значимых действий

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские власти проработают возможность для граждан использовать заграничные паспорта для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Публикация оставлена по итогам заседания комиссии Совбеза по вопросам миграционной политики.