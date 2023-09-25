Посол РФ заявил, что Запад наказывает Сербию за независимость, обостряя конфликт в Косове

По словам Александра Боцан-Харченко, западным странам нужна ситуация контролируемой напряженности

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Новая вспышка напряженности вокруг Косова была спровоцирована Западом, чтобы наказать Белград за политическую самостоятельность, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Отчасти то, что происходит, и провоцирование вот этой новой вспышки напряженности можно воспринимать, и, я думаю, правильно было бы воспринимать, как наказание западниками президента Сербии [Александара Вучича] за его самостоятельность, решительность и свободомыслие, проявленное на Генассамблее ООН", - указал он. Видео опубликовано в Telegram-канале телеканала "Звезда".

Российский дипломат выразил уверенность, что западным странам нужна ситуация контролируемой напряженности, чтобы "оказывать давление, воздействие на президента Сербии Александра Вучича с тем, чтобы вывести его рано или поздно на признание Косова". "Хотя это вопрос, насколько [ситуация] контролируемая", - добавил Боцан-Харченко.

"Президент Сербии со всей решительностью еще раз в своем заявлении по поводу данных событий подчеркнул, что Косово признано со стороны Белграда не будет. Это совершенно твердая, железобетонная позиция, - продолжил посол. - Но Запад гнет свою линию для, повторяю, подавления политической воли Белграда, для подавления всего сербского мира, который не становится клевретом Запада, в отличие от многих других стран".

Обострение в Косове

Вучич в ходе обращения к нации вечером 24 сентября заявил, что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали премьер-министру самопровозглашенной республики Альбину Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова, где были убиты три гражданина Сербии. Представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов.

Ранее Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщил, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на 24 сентября один страж порядка был убит, а второй получил ранения. Позднее Вучич сообщил, что полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов и тяжело ранили еще двух. По словам президента Сербии, после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.