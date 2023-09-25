Постпред РФ в Женеве назвал возмутительными попытки Запада героизировать нацистов

Геннадий Гатилов также расценил чествование в канадском парламенте 98-летнего украинского эсэсовца как "позор для Оттавы"

ЖЕНЕВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия продолжит привлекать внимание мировой общественности к попыткам отдельных западных стран героизировать нацистских преступников и извратить историю Второй мировой войны. Об этом заявил постоянный представитель РФ при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов, назвавший такие попытки возмутительными.

В опубликованном в Telegram-канале миссии России комментарии Гатилов расценил чествование в канадском парламенте 98-летнего украинского эсэсовца как "позор для Оттавы", подчеркнув, что продолжительные овации парламентариев в честь престарелого гитлеровца "вызвали общемировое порицание". "Я и мои коллеги продолжим привлекать внимание мировой общественности на женевских международных площадках к этой и другим возмутительным попыткам отдельных западных стран героизировать нацистских преступников, извратить историю Второй мировой войны и осквернить память всех ее жертв в угоду сиюминутной политической повестке", - отметил дипломат.

Гатилов напомнил, что Канада "не поддерживает ежегодные резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма". "Получается, что эти документы противоречат курсу Оттавы на обеление укрывающихся в Канаде гитлеровцев", - написал он в комментарии, добавив, что "все это подтверждает актуальность борьбы с героизацией нацизма, которую российская делегация ведет в ООН".

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся поприветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, носившей также название дивизии СС "Галиция". Один из снимков подписан: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".

Дивизия СС "Галиция" была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.