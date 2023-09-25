25 сентября, 16:33

Володин и Гобаш подписали соглашение о парламентском сотрудничестве России и ОАЭ

Спикер Госдумы и председатель парламента Объединенных Арабских Эмиратов провели переговоры и обсудили развитие межпарламентского взаимодействия

АБУ-ДАБИ, 25 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель парламента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сакр Гобаш подписали соглашение о сотрудничестве между Госдумой и Федеральным национальным советом ОАЭ.

"Россия и ОАЭ выходят на новый уровень межпарламентского взаимодействия. Важно активизировать контакты по линии профильных комитетов и комиссий, иметь план совместных действий для продуктивной работы", - отметил Володин.

Перед подписанием соглашения Володин и Гобаш провели переговоры, обсудив развитие межпарламентского взаимодействия.

Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в столицу ОАЭ Абу-Даби с официальным визитом. В состав делегации вошли вице-спикер Александр Бабаков, главы ряда думских комитетов, в том числе по промышленности и торговле - Владимир Гутенев, по науке и высшему образованию - Сергей Кабышев, по аграрным вопросам - Владимир Кашин, по бюджету и налогам - Андрей Макаров, по международным делам - Леонид Слуцкий, по туризму - Сангаджи Тарбаев. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичОАЭРоссия
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