МВД РФ: Запад хочет использовать ситуацию вокруг Украины, чтобы выдавить Россию с Кавказа

По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, отношения между правоохранительными органами России и Армении традиционно носят характер взаимопонимания и партнерства

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Запад хочет использовать ситуацию вокруг Украины, чтобы выдавить Россию с Южного Кавказа.

"Запад хочет использовать ситуацию вокруг Украины, чтобы выдавить Россию из Южного Кавказа, разрушить российско-армянскую связку. США и ЕС навязчиво предлагают свои "рецепты" для реформирования ключевых сфер, включая спецслужбы и правоохранительные структуры, оборону, судебную систему. Такое положение дел подтачивает наше союзничество", - процитировали его в пресс-центре ведомства.

Колокольцев напомнил, что отношения между правоохранительными органами России и Армении традиционно носят характер взаимопонимания и партнерства как на международных площадках, так и в рамках двустороннего сотрудничества. Также он обозначил готовность к взаимодействию с МВД Армении в различных форматах по всему спектру вопросов, решение которых способствовало бы укреплению безопасности и стабильности в регионе.

Глава российского ведомства отметил высокий уровень подготовки заседания объединенной коллегии министерств внутренних дел РФ и Армении, которая играет важную консолидирующую роль в борьбе с современными криминальными вызовами и угрозами, позволяет актуализировать пути, способы и методы противостояния им. Принятые на заседании объединенной коллегии решения положительно скажутся на взаимодействии правоохранительных органов двух государств.

Колокольцев убежден, что системный подход и деловая атмосфера подобных мероприятий позволяют детально рассмотреть имеющиеся проблемные вопросы, наметить совместные планы по их решению и объединить усилия по обеспечению безопасности, защите граждан, охране общественного порядка. Глава МВД России подчеркнул важность дальнейшего развития российско-армянского диалога в правоохранительной сфере и выразил уверенность, что укрепление союзничества между Москвой и Ереваном отвечает интересам народов и задачам обеспечения мира и безопасности в регионе.