Володин призвал парламентариев России и ОАЭ обеспечить решения, принятые президентами

Спикер Госдумы подчеркнул, что РФ и ОАЭ являются стратегическими партнерами

АБУ-ДАБИ, 25 сентября. /ТАСС/. Отношения между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) развиваются благодаря решениям, принятым президентами двух стран, при этом задача парламентариев состоит в том, чтобы законодательно обеспечить эти решения. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем.

"Нам со своей стороны необходимо <…> сделать все, чтобы законодательно обеспечить принятые президентами решения, а также внести вклад в развитие отношений в рамках парламентского измерения", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что РФ и ОАЭ - стратегические партнеры, а президенты РФ и ОАЭ Владимир Путин и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заложили хороший фундамент двустороннего взаимодействия.

Сакр Гобаш в свою очередь поддержал мнение Володина о том, что парламентам РФ и ОАЭ важно соответствовать уровню сотрудничества, заданному лидерами стран. "Считаю важным [в рамках парламентского взаимодействия] наладить контакты между комитетами и комиссиями. Они встретятся, обсудят план, программу, вопросы, по которым нам нужно больше работать", - добавил спикер парламента ОАЭ.

В ходе встречи Володин также пригласил парламентариев ОАЭ посетить Россию в январе следующего года.

Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Абу-Даби с официальным визитом. В состав делегации вошли вице-спикер Александр Бабаков, главы ряда думских комитетов, в том числе по промышленности и торговле - Владимир Гутенев, по науке и высшему образованию - Сергей Кабышев, по аграрным вопросам - Владимир Кашин, по бюджету и налогам - Андрей Макаров, по международным делам - Леонид Слуцкий, по туризму - Сангаджи Тарбаев.