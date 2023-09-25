Россия просит суд ООН признать, что он не имеет юрисдикции рассматривать иск Украины

Как отметил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, действия, о которых заявляет Украина, не могут считаться нарушением обязательств, взятых на себя странами, подписавшими конвенцию о геноциде

ГААГА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия обращается к Международному суду ООН в Гааге с просьбой признать отсутствие у него юрисдикции для рассмотрения иска о геноциде, поданного Украиной против РФ. Об этом, выступая на судебных слушаниях, заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

"Российская Федерация убедительно просит суд вынести решение и объявить о том, что он не обладает юрисдикцией для того, чтобы рассматривать какие-либо претензии, предъявленные Украиной России в рамках этого разбирательства, а также признать их неприемлемыми", - сказал Шульгин.

Как подчеркнул дипломат, действия, о которых заявляет украинская сторона, не могут считаться нарушением обязательств, которые взяли на себя страны, подписавшие конвенцию о геноциде. "Сам суд подтверждает, что вопросы применения силы и признания государств не подпадают под действие конвенции", - сказал он.

Кроме того, по словам Шульгина, часть сделанных украинской стороной утверждений неприемлема для суда и свидетельствует о том, что "сама Украина не представляла, на каком основании она в действительности делала свои заявления, когда инициировала эти слушания".

На прошлой неделе в Международном суде ООН в Гааге начались слушания в рамках иска Украины к России о нарушении конвенции о геноциде. Они посвящены предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией. В ходе заседаний возможность выступить получили представители России, Украины, а также более чем 30 стран западного лагеря, допущенных в качестве третьих сторон к разбирательству.

Украина подала 26 февраля 2022 года в Международный суд ООН иск к РФ относительно интерпретации, применения и выполнения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года. В иске Киев отвергает то, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской народных республик и проведения специальной военной операции. В связи с этим украинская сторона требует от суда признать, что РФ не имеет законных оснований для действий на Украине и против нее.