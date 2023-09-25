25 сентября, 18:10

Патрушев подтвердил готовность к активизации контактов РФ и Омана по линии совбезов

По словам секретаря Совбеза РФ, российско-оманские отношения в сфере безопасности могут выйти на качественно новый уровень

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российско-оманские отношения в сфере безопасности могут выйти на качественно новый уровень, Москва готова к активизации контактов с Маскатом по линии совбезов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе российско-оманских консультации по безопасности.

"Убежден, что наши контакты послужат укреплению сотрудничества и позволят вывести российско-оманские отношения в сфере безопасности на качественно новый уровень. Важно придать этому взаимодействию системный характер", - сказал Патрушев, слова которого с мероприятия в Маскате приводит "Российская газета".

"Со своей стороны подтверждаю готовность к активизации взаимодействия по линии советов безопасности [РФ и Омана]", - добавил секретарь Совбеза. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичОманРоссия
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