МИД РФ ожидает, что переговоры по Карабаху с участием миротворцев помогут достичь мира

В ведомстве отметили, что Россия "продолжает предпринимать последовательные шаги по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Москва рассчитывает на стабилизацию обстановки по итогам переговоров между представителями Баку и Степанакерта при участии российских миротворцев, а также ожидает вскоре восстановить реализацию трехсторонних договоренностей 2020-2022 года между Россией, Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"При непосредственном участии командования Российского миротворческого контингента (РМК) состоялось два раунда переговоров между представителями Баку и Степанакерта. В числе первоочередных задач этих контактов - вопросы демилитаризации, восстановления мирной жизни и обеспечения прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха", - указали в МИД РФ.

Там отметили, что по итогам позитивных результатов этого процесса в Москве рассчитывают на скорейшее возобновлению работы по реализации комплекса договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 года, "включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию армяно-азербайджанской границы, согласование мирного договора и развитие гуманитарных контактов".

В дипведомстве подчеркнули, что Россия "продолжает предпринимать последовательные шаги по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе". "РМК отслеживает соблюдение режима прекращения огня, установленного 20 сентября при его активном посредничестве, - продолжили в МИД РФ. - Абсолютный приоритет всех наших усилий - недопущение новой вспышки вооруженного противостояния и жертв среди мирного населения".

В МИД РФ также указали, что по линии РМК "оказывается масштабная гуманитарная поддержка армянскому населению". "Только за последние два дня силами российских миротворцев в регион доставлено 125 тонн гуманитарных грузов и 65 тонн топлива, - отмечается в сообщении. - В планах - обеспечение регулярных поставок продовольствия и товаров первой необходимости как по Лачинскому, так и по Агдамскому маршрутам". "По последним данным, в базовом лагере миротворцев находятся до 700 беженцев, из них более 400 - дети", - уточнили в российском МИД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве категорически не согласны с попыткой возложить ответственность за ситуацию вокруг Нагорного Карабаха на российских миротворцев. Он сказал, что Россия продолжит работу с тем, чтобы соблюдались все права карабахских армян.