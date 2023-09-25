Дипломаты РФ заявили, что Запад проводит в отношении Венесуэлы политику удушения

Как отметил представитель российской делегации на сессии СПЧ Андрей Башилов, в Москве "убеждены, что главным препятствием, мешающим властям преодолеть имеющиеся вызовы в правозащитной сфере, являются санкции, введенные странами Запада и их сателлитами"

ЖЕНЕВА, 25 сентября. /ТАСС/. Проводимая Западом в отношении Венесуэлы политика экономического удушения посредством санкций препятствует преодолению этой страной вызовов в правозащитной области. С таким предупреждением выступила российская делегация на проходящей в Женеве 54-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Как отметил представитель делегации Андрей Башилов, в Москве "убеждены, что главным препятствием, мешающим властям преодолеть имеющиеся вызовы в правозащитной сфере, являются санкции, введенные странами Запада и их сателлитами". По его словам, инициаторы рестрикций преследуют цели "вмешательства во внутренние дела и дестабилизации ситуации в стране под правозащитными предлогами", а от негативного влияния таких ограничительных мер "страдает венесуэльский народ". "Призываем немедленно прекратить эту незаконную практику экономического удушения граждан Венесуэлы", - подчеркнул дипломат. Россия считает, что с венесуэльскими властями следует выстраивать, в том числе в СПЧ, "конструктивное сотрудничество, основанное на уважении национальных интересов", добавил он.

Башилов отметил настрой Каракаса на открытый диалог с правозащитными механизмами. "Обращаем внимание также на успешные шаги венесуэльских властей по улучшению ситуации с правами человека", - сказал дипломат. В России, напомнил он, сожалеют, что некоторые государства демонстративно игнорируют это, "предпочитая язык обвинений и угроз".

54-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 11 сентября по 13 октября. РФ не входит в совет, однако активно участвует в его заседаниях.