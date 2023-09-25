Секретарь Совбеза РФ встретился с султаном Омана в Маскате

Николай Патрушев и Хайсам бен Тарек Аль Саид обсудили как двустороннюю, так и международную повестку дня

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время визита в Маскат был принят султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом - они обсудили как двустороннюю, так и международную повестку дня.

"В Маскате секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева принял султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид. Обсужден ряд проблем региональной и международной повестки дня, а также перспективы наращивания взаимодействия между Москвой и Маскатом", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Ранее Патрушев провел в Маскате российско-оманские консультации по безопасности, а также отдельно встретился с генсеком Совета национальной безопасности Идрисом аль-Кинди и главой султанской канцелярии Султаном ан-Нуамани. Также секретарь Совбеза РФ побеседовал с наследным принцем Омана Диязаном бен Хайсамом Аль Саидом.

В марте 2023 года состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с султаном Омана - это были первые контакты на высшем уровне со времени установления в 1985 году дипломатических отношений между двумя странами. Беседа прошла по инициативе оманской стороны. Как сообщала пресс-служба Кремля, лидеры провели обстоятельный обзор состояния и перспектив развития российско-оманского взаимодействия, а также обменялись мнениями по ситуации в ближневосточном регионе. В июле в Москве состоялись переговоры глав МИД России и Омана, во время которых руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в частности, отметил, что султан Омана приглашен с визитом в РФ.