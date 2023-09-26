Антонов призвал США избегать опасных слов, усиливающих антироссийские настроения в Армении

Посол России в Вашингтоне подчеркнул, что РФ "была и остается верным союзником Армении"

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что Вашингтон воздержится от опасных слов и действий, которые приводят к усилению антироссийских настроений в Армении. Об этом заявил в понедельник посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Призываем Вашингтон воздержаться от крайне опасных слов и действий, которые приводят к искусственному усилению антироссийских настроений в Армении. Тем самым подтверждают, что задачей США и их союзников является не нормализация обстановки и мирное развитие Закавказья, а нанесение стратегического урона России и намеренная дестабилизация евразийского пространства с перспективой вытеснения нас из данного региона", - указал дипломат. Он прокомментировал заявления представителей администрации США о том, что РФ якобы не является надежным партнером Армении в сфере безопасности.

"Подобные инсинуации местных чиновников возмутительны. Американцы, по сути, подпевают неконструктивным публичным заявлениям армянских политиков, цель которых - снять с себя ответственность за собственные проколы во внутренней и внешней политике", - подчеркнул Антонов.

"Российская Федерация была и остается верным союзником Армении. Всегда стремилась оказывать этой братской стране необходимую помощь. В том числе направив в Нагорный Карабах наших миротворцев. Тот факт, что российские солдаты погибли на своем посту, лишь подчеркивает готовность России идти на сложные решения ради достижения мира между азербайджанским и армянским народами", - указал посол.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер ранее в понедельник выступил с утверждением, что РФ в ситуации с Нагорным Карабахом показала себя ненадежным партнером.

19 сентября началось очередное обострение в Карабахе. В Баку объявили об "антитеррористических мероприятиях локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване сообщили, что в Карабахе нет Вооруженных сил Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе.