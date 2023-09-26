Антонов назвал циничным отказ США осудить появление нациста в парламенте Канады

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Отказ Госдепартамента США осудить чествование в парламенте Канады нациста, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"), циничен и оскорбляет память погибших в годы Второй мировой войны. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в телеграм-канале российского диппредставительства.

"Невнятная реакция пресс-секретаря Госдепа на появление эсэсовца в высшем законодательном органе одного из ближайших союзников Соединенных Штатов выглядит особенно циничной с учетом якобы повышенного внимания администрации к правочеловеческой тематике и борьбе с антисемитизмом, - указал дипломат. - Отказ осудить неонацистские выпады в канадском парламенте - осквернение памяти миллионов простых людей, погибших в годы Второй мировой войны. Это предательство памяти американских солдат и офицеров, отдавших жизни за независимость США".

"Стоит ли тогда удивляться, если награду внешнеполитического ведомства США "отважные женщины-иностранки" в этом году из рук госсекретаря Э. Блинкена получила печально известная "Тайра" - преступница Ю. Паевская, причастная к похищению детей в Мариуполе после убийства их родителей? - подчеркивается в заявлении. - Возможно, неслучайно дипломатам посольства России в Вашингтоне отказывают в проведении церемонии возложения венков на Арлингтонском кладбище в память о совместной борьбе советских и американских солдат с нацизмом в рамках традиционного мероприятия "Дух Эльбы"?

"Местный политистеблишмент вообще демонстрирует "невнимательность", когда речь идет о нацизме на Украине. Не заметил жестокой расправы над противниками госпереворота 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. Не беспокоится по поводу открытого использования так называемыми добровольческими батальонами эсэсовской символики. Не возражает против открытия в самих Соединенных Штатах памятников в честь лидеров украинского национализма, сотрудничавших с Гитлером", - указал Антонов.

"Нежелание официального Вашингтона подвергнуть критике возмутительный инцидент обнажает реальное отношение американских властей к трагическому наследию XX века. Показывает, что здесь готовы поддерживать тех, кто своими прошлыми преступлениями вдохновляет нынешнее неонацистское отребье в Киеве на борьбу против собственного народа и уничтожение всего русского, - отметил посол. - Переписывание истории Второй мировой войны недопустимо. Коричневая чума должна быть остановлена. Именно этим занимаются на Украине российские вооруженные силы в рамках специальной военной операции".

Инцидент в парламенте Канады

Агентство Associated Press ранее опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления лидера Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галиция". Подпись под одним из снимков гласит: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил в понедельник, что не знаком с сообщениями о данном инциденте. "В пятницу я был на Генеральной Ассамблее ООН, был занят весь день и не знаю, о чем вы говорите", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.